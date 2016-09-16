Детский омбудсмен выяснит обстоятельства смерти школьницы на уроке танцев

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль расследование смерти школьницы на уроке танцев в Новосибирской школе, сообщают РИА Новости.

По ее словам, трагедия показала актуальность вопроса постоянного присутствия в школе медперсонала.

Вечером 15 сентября 13-летней девочке стало плохо прямо во время занятия. До приезда медиков оказать помощь школьнице пытался один из родителей, пришедший на родительское собрание. Однако ни он, ни врачи скорой помощи не смогли спасти ее.

По факту случившегося проводится проверка. В крови погибшей не обнаружено следов психоактивных веществ. По одной из версий причиной смерти стала сердечно-сосудистая патология.

Следователи должны оценить действия учителей и медиков, своевременно ли они оказали помощь девочке. При этом в министерстве здравоохранения сообщили о том, что машина скорой помощи, вызванная в школу, доехала за 20 минут, что соответствует норме.