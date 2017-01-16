Скончался обнаруженный в подъезде на севере Москвы мужчина

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

Мужчина, пытавшийся отогреться в подъезде одного из домов на севере Москвы, умер в реанимации от переохлаждения, сообщает Агентство "Москва".

О неизвестном мужчине, сидевшем в подъезде дома по 3-му Новомихалковскому проезду, сообщил местный житель. Приехавшие на место полицейские, обнаружили 50-летнего мужчину, который грелся на лестничной площадке 12-го этажа. Он плохо себя чувствовал, не разговаривал, и ничего о себе не сообщил.

Мужчину отправили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Несмотря на усилия врачей, он умер через несколько часов. Причиной смерти стало общее переохлаждение.

По словам одной из жительниц подъезда, бродяжничал ее сосед, приходившийся крестным ее дочери.