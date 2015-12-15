Спасатели МЧС помогли врачам доставить пациентку весом более 100 кг

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Спасатели МЧС помогли врачам скорой помощи госпитализировать пожилую пациентку весом более 100 килограммов, сообщает Агентство "Москва".

Вызов в ГУ МЧС поступил от врачей утром 15 декабря с улицы Нагорная на юго-западе Москвы. Спасатели помогли врачам донести пациентку до кареты скорой помощи.

Напомним, подобная ситуация произошла 7 декабря. Тогда московские спасатели помогли врачам госпитализировать пациентку весом в 160 килограммов. Вызов поступил с улицы Коштоянца на западе столицы.