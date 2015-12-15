Форма поиска по сайту

15 декабря 2015, 17:43

Безопасность

Спасатели МЧС помогли врачам доставить пациентку весом более 100 кг

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Спасатели МЧС помогли врачам скорой помощи госпитализировать пожилую пациентку весом более 100 килограммов, сообщает Агентство "Москва".

Вызов в ГУ МЧС поступил от врачей утром 15 декабря с улицы Нагорная на юго-западе Москвы. Спасатели помогли врачам донести пациентку до кареты скорой помощи.

"Мосгорсправка": Скорая помощь

Напомним, подобная ситуация произошла 7 декабря. Тогда московские спасатели помогли врачам госпитализировать пациентку весом в 160 килограммов. Вызов поступил с улицы Коштоянца на западе столицы.

скорая помощь спасатели МЧС госпитализция чп

Главное

