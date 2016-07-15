Скорая помощь подготовилась к росту количества вызовов из-за жары

Фото: Артем Геодакян

Столичная скорая помощь подготовилась к возможному росту количества обращений граждан из-за жары. Об этом рассказал главврач станции скорой медицинской и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, пока роста количества вызовов не наблюдается. За весь июнь в "скорую" обратились всего 15 человек, у которых нашли признаки теплового удара. В июле пока таких случаев было только два.

Наряды скорой помощи также постоянно дежурят на столичных пляжах, которых в Москве насчитывается 12.

Активисты "Безопасной столицы" раздадут москвичам и гостям города памятки об опасностях теплового удара. Об этом m24.ru рассказала глава комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта Инна Святенко.

В выходные волонтеры будут раздавать на улицах Москвы памятки о том, как избежать солнечного удара и как оказать помощь человеку, который его получил. Помимо этого, на пляжах раздадут брошюры, в которых будут расписаны правила поведения на воде.

"Если жара продолжит держаться, на выходных пройдем по местам купания или там, где этих мест нет, но люди все равно продолжают купаться. Сейчас общественные пункты охраны порядка готовят для нас информацию, на основе которой составим маршруты патрулирования, – сказала Святенко. – Будем раздавать памятки по двум направлениям. Одна будет содержать информацию по штрафам за нарушение общественного спокойствия, а также адреса тех мест, где купание запрещено. И еще у нас готова памятка об оказании первой помощи человеку при получении теплового удара".

В выходные в столице ожидается очень жаркая погода: до 30 градусов.