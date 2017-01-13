Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

13 января 2017, 09:42

Следствие

Уголовное дело завели из-за опоздания скорой к умирающему пациенту на Камчатке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Управление СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти местного жителя, к которому опоздала машина скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском. Там девушка за рулем иномарки в течение 10 минут не уступала дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов к 21-летнему пациенту. Пассажир иномарки вышел из машины и начал вести себя агрессивно по отношению к медикам.

Добравшись до пациента, врачи не успели спасти жизнь молодому человеку, так что уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи уже установили личности тех, кто находился в легковушке, в ближайшее время они будут допрошены. Также СК выяснит, есть ли связь между смертью мужчины и произошедшим инцидентом.

