Уголовное дело завели из-за опоздания скорой к умирающему пациенту на Камчатке

Управление СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти местного жителя, к которому опоздала машина скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском. Там девушка за рулем иномарки в течение 10 минут не уступала дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов к 21-летнему пациенту. Пассажир иномарки вышел из машины и начал вести себя агрессивно по отношению к медикам.

Добравшись до пациента, врачи не успели спасти жизнь молодому человеку, так что уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи уже установили личности тех, кто находился в легковушке, в ближайшее время они будут допрошены. Также СК выяснит, есть ли связь между смертью мужчины и произошедшим инцидентом.