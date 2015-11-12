Скорую и неотложку планируют объединить в одну структуру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные власти собираются объединить скорую и неотложную помощь в одну структуру. Сейчас завершается создание единого call-центра, который заработает после новогодних праздников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Есть реальная перспектива объединения скорой с неотложкой по целому ряду причин, в том числе и потому, что их функции похожи. Мы посмотрим, как эта система работает, и думаю, что потом станет реальным и объединение скорой и неотложки", – пояснил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Чиновник отметил, что в последнее время количество вызовов бригад скорой помощи уменьшается. Это происходит из-за перераспределения звонков на неотложку и за счет улучшения работы диспетчерской службы. Такая тенденция позволяет экономить средства на выездах врачей и перераспределять их на повышение зарплат и оснащение скорой помощи.

Скорую помощь и неотложку можно вызвать по одному и тому же телефону 03. В зависимости от тяжести состояния человека диспетчер переадресовывает вызов или на станцию скорой помощи, или в отделение неотложной помощи поликлиники. Если есть угроза жизни и необходима экстренная помощь (при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, различных острых состояниях, например при переломах, ранениях, сердечных приступах, отравлениях и так далее), то к пациенту приедет скорая. Если человек сомневается в необходимости экстренной помощи, он может позвонить на номер 103 в оперативный отдел скорой помощи, после чего диспетчер переключит его на врача-консультанта. Он и поможет определить человеку, какой вид помощи ему нужен. К категории неотложной помощи относятся ситуации, в основном связанные с обострением хронических заболеваний, простудными заболеваниями, и другие.



При этом растет в московских поликлиниках доступность врачей-педиатров и терапевтов, добавил Хриппун.

По его словам, в 2013 году 34 процента москвичей не могли записаться к участковому педиатру и терапевту на ближайшие двое суток. Сегодня этот показатель не превышает пяти процентов, а в среднем составляет три процента.

Глава департамента также отметил, что теперь могут уделять пациентам больше времени. Если раньше ранее время приема терапевта в среднем составляло 8–10 минут, сейчас это 12 минут, а в поликлиниках, где реализуется проект "Московский стандарт", он приближается к 15 минутам.

Хрипун добавил, что с образованием крупных больничных комплексов количество пролеченных пациентов московских больниц по данным официальной статистики увеличилось.

Он подчеркнул, что выросло и качество лечения: в 2010 году госпитальная летальность составляла 2,8 процента, а в прошлом году – 2,5 процента.