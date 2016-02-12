С начала февраля количество вызовов "скорой" снизилось в 1,5 раза

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

С начала февраля в Москве количество вызовов "скорой помощи" снизилось в 1,5 раза. Несмотря на спад эпидемии служба продолжает работать в усиленном режиме.

"Если в первый период подъема заболеваемости было очень много звонков, связанных с испугом населения от этой ситуации с последствиями гриппа и ОРВИ, наблюдалась повышенная тревожность, то сейчас подобных звонков уже не отмечается, люди уверены, что вся необходимая помощь им будет оказана", – цитирует Агентство "Москва" главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова Николая Плавунова.

Главный специалист Депздрава по инфекционным заболеваниям Андрей Девяткин заявил, что тяжелых случаев заболеваемости в Москве уже нет. "Постепенно переходим в обычный режим работы. Мы все сопоставляем и проведем большую конференцию по итогам этой работы", – сказал он.

Однако, отметил Николай Плавунов, "скорая помощь" продолжает работать в усиленном режиме и не планирует снижать ни количество бригад, ни число операторов, принимающих вызовы от населения.