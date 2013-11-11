Число жертв взрыва газа в подмосковном доме увеличилось до четырех

Число погибших при взрыве газа в Подмосковье увеличилось до четырех

Число пострадавших при взрыве газа в Московской области увеличилось до четырех человек.

Как сообщает региональное управление МЧС, под завалами были обнаружены тела еще двоих погибших.

"На месте работают пять экипажей "скорой", всего в результате инцидента пострадали восемь человек. Трое эвакуированы в больницу, еще трое готовятся к выезду", - рассказали M24.ru в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья взорвался газ. ЧП произошло в поселке Загорские Дали.

По данным спасателей, бытовой газ взорвался в 9-этажном жилом доме. Есть разрушения между восьмым и девятым этажами, повреждены четыре квартиры. Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Напомним, с начала этого года в московском регионе произошло несколько случаев взрыва газа, приведших к человеческим жертвам. Так,19 апреля 2013 года в одной из московских квартир на Широкой улице взорвались газовые баллоны, после чего начался пожар. Погибли 3 человека, еще семеро были госпитализированы.

20 мая 2013 года на Нагорной улице загорелся баллон, один человек погиб.