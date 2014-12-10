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Москва 24

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Общество

10 декабря 2014, 17:12

Новые технологии позволяют быстрее находить больницы для пациентов скорой помощи

скорая помощь модернизация больницы медицина диспетчеры

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Станция скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова оснащена системой, которая позволяет бригаде через свой коммуникатор без звонка диспетчеру найти больницу для пациента, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" главврач Станции Николай Плавунов.

"Мы сформировали принципиально новую программу госпитализации, которая позволяет диспетчеру в автоматизированном режиме выбирать стационар в соответствии с профилем патологии данного пациента. Когда уже есть понимание по диагнозу пациента, вводится определенный профиль коек, и система выдает два ближайших стационара для данного пациента", - объяснил Плавунов.

Если в ближайшем стационаре нет свободных мест, то программа подсказывает, куда еще можно отвезти данного пациента. Например, все пациенты с инфарктом миокарда доставляются в сосудистые центры. Там есть рентген-операционные.

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"Таких учреждений у нас 21, там в круглосуточном режиме работает рентген-операционная. То есть человек, поступающий в это подразделение, в течение 30-40 минут осматривается кардиологом и направляется в рентген-операционную, там проводится ангеография, которая позволяет определить необходимость дальнейших процедур", - добавил Николай Плавунов.

Отметим, что машины скорой помощи подразделяются на три класса. Каждый класс отличается оснащением и габаритами автомобиля. На автомобилях класса "B" работают общепрофильные бригады, на машинах класса "А" - акушерские бригады, машины класса "С" имеют реанимационное и другое специализированное назначение.

Одновременно на дежурстве находятся более тысячи бригад скорой помощи, из них до 12 процентов – это специализированные бригады. В их число входят реанимационные, педиатрические, бригады психиатрической помощи, кардиологии и неврологии. При этом бригады становятся более универсальными.

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

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