За два года количество бригад скорой медпомощи увеличилось в 12 раз

Собянин подвел итоги реализации столичной программы здравоохранения

За последние два года количество бригад неотложной медицинской помощи в столице увеличилось в 12 раз. Сейчас в городе насчитывается 72 бригады. Об этом заявил глава московского департамента здравоохранения Георгий Голухов.

"В прошедшем году скорость прибытия бригад скорой помощи на место составила 16 минут, в случаях, угрожающих жизни пациента, - 15,5 минут, а при вызовах на ДТП - 9,5 минут.", - говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам Голухова, в 2012 году бригады неотложной медпомощи совершили более 780 тысяч вызовов.

Помимо этого, сегодня на заседании правительства Москвы были подведены итоги реализации двухлетней программы здравоохранения. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за это время в городские клиники поставили 60 тысяч единиц медицинского оборудования.

Благодаря новой системе оплаты труда, выросла и средняя зарплата врачей - теперь она составляет 67 тысяч рублей. В общей сложности на финансирование столичного здравоохранения было выделено почти 38 миллиардов рублей.