В Москве могут появиться безопасные остановки с "тревожными кнопками" и камерами

"Умная" остановка на Тверской в 2013 году. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В конце октября ГУП "Мосгортранс" представит прототип безопасных остановок, которые могут появиться на столичных улицах. Об этом M24.ru сообщил гендиректор предприятия Евгений Михайлов. Остановки будут оборудованы интерактивным экраном, отображающим маршруты общественного транспорта в городе. Их также оснастят камерами видеонаблюдения и "тревожными кнопками".

"Мы продемонстрируем новый остановочный павильон на выставке "ЭкспоСитиТранс"в конце октября, - сказал Евгений Михайлов. - Эта модель впоследствии может появиться в Москве. Скорее всего, проект будет реализовываться в рамках программы "Безопасный город", однако точного решения по финансированию еще не принято", - рассказал Евгений Михайлов.

По его словам, остановка будет оборудована антивандальным интерактивным экраном, отображающим маршруты движения общественного транспорта. В панели будут вмонтированы камеры видеонаблюдения. Также с помощью электронной панели можно будет вызвать экстренные службы - полицию и "скорую помощь".

Когда и на каких станциях появятся новые павильоны, пока неясно. Этот вопрос решится после того, как окончательно определится источник финансирования установки. Возможно, деньги будут выделены из бюджета в рамках программы "Безопасный город". "Однако мы готовы показать горожанам, что есть такие возможности на сегодняшний день", - добавил Михайлов.

Отметим, что первые "умные" остановки с интерактивными экранами и "тревожными" кнопками демонстрировали в Москве в январе 2013 года на Тверской улице. Сенсорная панель на остановке была размещена вместо рекламного щита. Предполагалось, что на табло будут транслироваться маршруты движения общественного транспорта и прогнозироваться время его прибытия на остановку.

Однако в середине марта того же года интерактивные экраны заклеили рекламой, а потом демонтировали. Как пояснили тогда столичные власти, экраны сняли чтобы отладить систему передачи данных - интерактивные экраны работали с перебоями и отображали некорректную информацию. Однако заново их более не устанавливали. Питерская компания CSBI Group, выигравшая конкурс на создание интерактивных табло, свой проект не комментировала.

Остановочный павильон для выставки разработан нижегородской компанией "Трансдеталь". Как рассказал M24.ru генеральный директор компании Андрей Мягков, камера на остановке будет иметь довольно высокое разрешение - на 8 и 16 мегапикселей.

Безопасная остановка Фото:компания "Трансдеталь"

Он также добавил, что архив записей с камер на остановках будет храниться семь дней в объединенной диспетчерской службе "Мосгортранса". "В будущем их подключат и к единому городскому архиву. Установка камер на остановках позволит получать картинку для разбора происшествий, таких как кражи и ДТП", - уточнил Андрей Мягков.

Также на видеоустройства со временем возможно будет добавить функции распознавания лиц и номеров автомобилей, отметил он. "Однако в базовой комплектации остановок этой функции не предусмотрено, - продолжил Мягков. - Если она понадобится, программное обеспечение для распознавания нужно будет установить отдельно".

Интерактивная панель, предоставляющая информацию о движении общественного транспорта, будет вмонтирована в заднюю стенку павильона. Помимо текстового отображения данных о времени прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев, их передвижение можно будет увидеть на интерактивной карте. "На ребре этой же панели будут расположены кнопки вызова экстренных служб - "скорой", полиции, МЧС, а кроме того, еще будет связь с диспетчерской. Можно будет сообщить о проблемах в работе общественного транспорта или остановки", - пояснил Мягков.

Установка и отладка одного остановочного павильона могут обойтись более чем в 1 млн рублей.

Напомним, что сейчас уже 440 обычных остановок оснащены табло, отображающими время прибытия транспорта. Они крепятся у козырьков павильонов.

Зампред Общественного совета при ГУ МВД Антон Цветков полагает, что на камеры обязательно следует оснастить функцией распознавания лиц и номеров. "Тогда остановки общественного транспорта можно будет использовать для поиска пропавших граждан, а также лиц, находящихся в розыске", - пояснил Цветков.

Он также отметил, что картинка с камер должна в режиме реального времени поступать сотрудникам правоохранительных органов. "Я категорически против того, чтобы город полагался только на записи, хранящиеся в архиве, без прямого доступа к камерам в режиме реального времени у полиции", - добавил эксперт. По его словам, процедура запроса видео занимает длительное время, а к моменту, когда выдача записи будет одобрена, ее могут уже удалить из архива.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков отметил, что установка "тревожных" кнопок и камер на остановках позволит пассажирам чувствовать себя более защищенными. "Это правильный шаг, главное, чтобы кнопка работала по принципу службы 112 - пассажира перенаправляли бы на координатора, который сам вызовет полицию или "скорую". Тогда москвичу остается только передать информацию о происшествии", - пояснил эксперт.

Он также одобрил идею связи с диспетчерами "Мосгортранса". "Хорошо будет, если это позволит не только пожаловаться на работу общественного транспорта, но и получить полезную информацию. Например, как добраться до определенной станции метро, или какой маршрут автобуса лучше выбрать для проезда", - рассказал Свириденков.

Дарья Миронова