Столичные "скорые" стали быстрее приезжать к пациентам – Алексей Хрипун

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Время ожидания машин "скорой помощи" в столице сократилось на 16 процентов. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает корреспондент M24.ru.

Хрипун отметил, что в городе также снизилась смертность от ДТП. Это значит, что врачи стали быстрее приезжать на аварии, добавил руководитель депздрава Москвы. По последним данным, машины "скорой помощи" оказываются на месте ДТП через 8 минут после вызова, что соответствует мировому стандарту.

Ранее сообщалось, что время ожидания ответа диспетчера "скорой помощи" в Москве снизилось с минуты до 11 секунд. Это произошло благодаря введению нового цифрового call-центра в 2014 году.

Как уточнил заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Георгий Введенский, с заменой системы связи новейшим call-центром вызовы перестали накапливаться в очереди. Теперь они оперативно распределяются по свободным диспетчерам, что уменьшило время ожидания ответа.

Он также отметил, если время ожидания оператора начинает превышать 10 секунд, станция может увеличить количество диспетчеров, подключив внутренние резервы. Сейчас для приема вызовов на "скорой" в постоянном режиме работает около 40 диспетчеров. В пиковое время их может быть более 50.