Врачи назвали причину смерти пассажира рейса Барселона-Челябинск

Медики назвали причину гибели пассажира в Шереметьево

Медики назвали причину смерти Артема Чечикова – пассажира самолета Барселона-Челябинск, скончавшегося в Шереметьево, предает телеканал "Москва 24".

По мнению врачей, 24-летний турист умер из-за алкогольной кардиомиопатии – заболевания, обусловленного длительным употреблением спиртного.

Жена покойного с такими выводами не согласна – по ее мнению, алкоголя в крови пассажира не было.

Пресс-служба Курчатовского райсуда Челябинска, где рассматривается дело, отмечает, что ответчиками по этому делу проходят авиакомпания AIR EUROPA, аэропорт Шереметьево, и станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

При этом представитель перевозчика на заседание не явился, в связи с чем заседание перенесли на 14 октября 2015 года.

Напомним, 18 августа 2014 года 24-летний Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова погибшего Елена Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

Она собирается взыскать с аэропорта, авиакомпании и станции скорой помощи имени Пучкова 30 миллионов рублей. 4 сентября Чечикова подала соответствующий иск в Курчатовский районный суд Челябинска.

Добавим, что по факту гибели Артема Чечикова возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта "Шереметьево" был отстранен от работы на время служебного расследования.

По данным аэропорта, Артему Чечикову не вызвали реанимационную бригаду из-за некорректного запроса пилота - от командира воздушного судна поступил запрос о вызове ambulance, что в стандартной фразеологии означает "медицинская помощь", а не "реанимация" (resuscitation). В таких случаях на борт прибывает медицинская бригада аэропорта, которая может вызвать "скорую помощь".