Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Следствие

02 февраля 2015, 11:25

Врачи назвали причину смерти пассажира рейса Барселона-Челябинск

скорая помощь следствие врачи реанимация Артем Чечиков

Медики назвали причину гибели пассажира в Шереметьево

Медики назвали причину смерти Артема Чечикова – пассажира самолета Барселона-Челябинск, скончавшегося в Шереметьево, предает телеканал "Москва 24".

По мнению врачей, 24-летний турист умер из-за алкогольной кардиомиопатии – заболевания, обусловленного длительным употреблением спиртного.

Жена покойного с такими выводами не согласна – по ее мнению, алкоголя в крови пассажира не было.

Пресс-служба Курчатовского райсуда Челябинска, где рассматривается дело, отмечает, что ответчиками по этому делу проходят авиакомпания AIR EUROPA, аэропорт Шереметьево, и станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

При этом представитель перевозчика на заседание не явился, в связи с чем заседание перенесли на 14 октября 2015 года.

Ссылки по теме

Напомним, 18 августа 2014 года 24-летний Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова погибшего Елена Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

Она собирается взыскать с аэропорта, авиакомпании и станции скорой помощи имени Пучкова 30 миллионов рублей. 4 сентября Чечикова подала соответствующий иск в Курчатовский районный суд Челябинска.

Добавим, что по факту гибели Артема Чечикова возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта "Шереметьево" был отстранен от работы на время служебного расследования.

По данным аэропорта, Артему Чечикову не вызвали реанимационную бригаду из-за некорректного запроса пилота - от командира воздушного судна поступил запрос о вызове ambulance, что в стандартной фразеологии означает "медицинская помощь", а не "реанимация" (resuscitation). В таких случаях на борт прибывает медицинская бригада аэропорта, которая может вызвать "скорую помощь".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать