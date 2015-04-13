Фото: m24.ru

С 14 по 30 апреля сеть салонов наручных часов Time Code обменяет старые часы на новые со скидкой в 30 процентов.

14 апреля во всех салонах сети мужских и женских наручных часов Time Code стартует акция “Время меняться”. Как сообщается на официальном сайте компании,Time Code предоставит скидку 30 процентов на все часы, представленные в салоне или в интернет-магазине, взамен на старые. Компания отмечает, что на часы Oris предложение не распространяется. Акция продлится до 30 апреля.

Компания Time Code – ведущий дистрибьютор швейцарских марок часов. В бренд-лист магазина входят известные во всем мире производители – Casio, Aviator, Boss, Bentley, Valentino, Time Force, Fendi и многие другие.