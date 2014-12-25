Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Анимация

25 декабря 2014, 14:08

Сказку "Щелкунчик" в технике песочной анимации покажут в КЦ "Москвич"

сказки Щелкунчик КЦ Москвич

Фото: mskcc.ru

Сказку Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" в технике песочной анимации представят 26 и 27 декабря в Культурном центре "Москвич".

Волшебные образы под звуки живой музыки будут возникать прямо на глазах у зрителей. Музыканты будут играть на виолончели, фортепиано и кларнете. Текст сказки прочтет Анастасия Егорова. За песочную анимацию отвечает Ирина Титова.

Сказку для зрителей готовят артисты Театра песка 7BIOZ, сообщили в КЦ "Москвич".

Начало в 14.00. Билеты – от 300 до 500 рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать