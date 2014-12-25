Сказку "Щелкунчик" в технике песочной анимации покажут в КЦ "Москвич"

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Сказку Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" в технике песочной анимации представят 26 и 27 декабря в Культурном центре "Москвич".
Волшебные образы под звуки живой музыки будут возникать прямо на глазах у зрителей. Музыканты будут играть на виолончели, фортепиано и кларнете. Текст сказки прочтет Анастасия Егорова. За песочную анимацию отвечает Ирина Титова.
Сказку для зрителей готовят артисты Театра песка 7BIOZ, сообщили в КЦ "Москвич".
Начало в 14.00. Билеты – от 300 до 500 рублей.
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