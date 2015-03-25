Ведущего Top Gear Джереми Кларксона уволят с BBC

Джереми Кларксон. Фото: twitter.com/JeremyClarkson

Ведущий популярной британской программы Top Gear Джереми Кларксон будет уволен с телеканала BBC. Виной тому – его конфликт с продюсером проекта, разгоревшийся 10 марта.

Как сообщает The Telegraph, BBC провел собственное расследование инцидента и установил, что Кларксон напал на продюсера Top Gear. Уточняется, что, по данным расследования телеканала, Кларксон в течение 20 минут ругался на продюсера Ойсин Тимон, а затем ударил его. Причиной агрессии ведущего Top Gear послужило то, что после съемочного дня ему не принесли стейк, который он заказывал.

Ожидается, что генеральный директор BBC объявит результаты расследования 25 марта. Кларксона, по данным издания, поблагодарят за работу над популярным шоу, но отметят, что подобное поведение неприемлемо для сотрудников компании.

Несмотря на увольнение Кларксона, BBC планирует продолжить трансляцию популярной во всем мире автомобильной программы. Возможно, ведущего заменят на британца Криса Эванса из шоу BBC Radio 2 под названием The Chris Evans Breakfast Show ("Утреннее шоу Криса Эванса"). Эванс является обладателем большой коллекции машин.

Сам Кларксон написал в своем Twitter, что пока не получал известий о своем увольнении.

Just to keep everyone up to date, I haven't heard a thing. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 25 Март 2015

"Просто чтобы держать вас в курсе: я ничего не слышал"

Пока неясно, останутся ли в Top Gear соведущие Джереми Кларксона, Джеймс Мэй и Ричард Хэммонд. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что они не хотят продолжать работу в программе без своего напарника.

Отметим, что скандал, в который перерос конфликт ведущего с продюсером, привлек широкое внимание общественности, причем как в Британии, так и во всем мире. Поклонники Top Gear подписали онлайн-петицию в защиту Джереми Кларксона.

Кларксон и ранее не раз находился в центре различных скандалов. Так, в 2008 году он был уличен в вождении машины в нетрезвом виде, в 2009 – оскорблении тогдашнего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, в 2014 – в расистских высказываниях.