10 февраля 2017, 15:38

Биатлонист Шипулин объяснил отказ пожать руку Фуркаду

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Антон Шипулин рассказал, почему отказался пожать руку французу Мартену Фуркада на церемонии награждения смешанной эстафеты чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, сообщает портал "Чемпионат".

По его словам, таким образом он пытался поддержать Александра Логинова, которого Фуркад подрезал на финише последнего этапа.

"Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно", – рассказывает Логинов.

Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов считает, что своим поступком Фуркад показал свою слабость, передает телеканал "Москва 24".

"В данном случае все достаточно просто – идущий впереди имеет преимущество. А если он так поступает, назовем это маленькими спортивными хитростями, которые не укрепляют, и не делают теплее отношения между спортсменами, значит он нервничает", – заключил он.

Инцидент произошел 9 февраля. Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно покинул церемонию награждения смешанной эстафеты чемпионата мира в австрийском Хохфильцене из-за россиян.

Российская команда заняла третье место. Золото взяла сборная Германии, а второй стала команда Франции в результате того, что на финише последнего этапа Фуркад подрезал Антона Шипулина.

На церемонии награждения спортсмены отказались пожать друг другу руки, из-за чего разгневанный Фуркад ушел с пьедестала почета. Правда, организаторы все же заставили его вернуться.

