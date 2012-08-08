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Жизнь в мире

08 августа 2012, 15:27

Белоруссия отозвала свое посольство из Швеции

скандалы дипломатия Республика Беларусь Швеция жизнь в мире

Фото с официального сайта белорусского посольства в Швеции

Минск решил отозвать свое посольство из Швеции и предложил шведской стороне предпринять аналогичные шаги. Принятые меры не означают разрыва дипломатических отношений между двумя странами, подчеркивает МИД Белоруссии.

Решение об отзыве белорусский МИД объясняет действиями шведских коллег, которые выдворили двух старших дипломатов посольства Белоруссии и отказались принять нового посла.

"Таким образом, дипломатический состав белорусского Посольства в Стокгольме сокращен до двух младших дипломатов, не имеющих достаточных полномочий и квалификации для руководства миссией", – сообщает пресс-служба белорусского МИДа. В этих условиях, по утверждению ведомства, нормальное функционирование посольства невозможно. Поэтому было принято решение об отзыве всех сотрудников дипломатической миссии.

Напомним, что 3 августа Минск не продлил аккредитацию шведскому послу Стефану Эрикссону. В Стокгольме это расценили как высылку дипломата и приняли ответные меры.

Ухудшение отношений между странами произошло после того, как 4 июля гражданский самолет, пилотируемый двумя шведскими подданными, пересек белорусскую границу со стороны Литвы. С борта самолета над Минском и Ивенцом были разбросаны около 800 плюшевых медведей с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку свободы слова.

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