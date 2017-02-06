Церемония вручения премии "Сезар" обойдется без ведущего

Фото: Zuma/ТАСС/Panoramic

Церемония награждения престижной французской кинопремии "Сезар" в этом году пройдет без ведущего, сообщает ТАСС. Ранее от этой роли отказался режиссер Роман Полански.

"Я принял решение не назначать ведущего 42-й церемонии "Сезар", – заявил президент французской Академии кинематографических искусств и техник Ален Терзиан.

Киноакадемия предоставила право вести церемонию вручения "французского Оскара" Роману Полански в январе. Это вызвало бурю протестов в стране – в том числе, и со стороны членов правительства. Французские феминистки призвали к манифестациям перед концертным залом в день церемонии, 24 февраля.

Режиссер принял решение отклонить направленное ему приглашение, заявив через адвоката, что он "крайне опечален имеющими место нападками на него и его семью" и "считает их необоснованными".

Известный кинорежиссер обвиняется в растлении несовершеннолетней в 1977 году. В сентябре 2009 года Полански был арестован в Цюрихе по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог, а в 2010 году швейцарский Минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.

В январе 2015 года США направили в Польшу запрос об экстрадиции кинорежиссера, имеющего двойное – французское и польское – гражданство. Однако окружной суд в Кракове отказал в выдаче Полански. Позднее Верховный суд Польши отклонил кассацию на отказ экстрадировать режиссера.