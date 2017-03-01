Вор-рецидивист стал заметным гостем оскаровской церемонии

В центре – актер Дензел Вашингтон, справа – Гэри Алан Ко, слева – женщина, назвавшаяся его невестой. Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Вор-рецидивист, несколько дней назад освободившийся из тюрьмы, где провел не менее 20 лет, стал заметным гостем церемонии награждения премии "Оскар", сообщает новостной портал TMZ. Мужчина находился в первом ряду у сцены и даже пообщался с актером Дензелом Вашингтоном.

Афроамериканец Гэри Алан Ко находился в группе туристов, которых привели на церемонию постановщики, не объясняя, куда их ведут. Это было сделано, чтобы чтобы добавить шоу ярких эмоций – реакция счастливчиков, когда их вывели на сцену была очень красочной.

Одна из туристок группы назвала Гэри своим женихом, а актер Дензел Вашингтон с подачи ведущего Джимми Киммела даже провозгласил пару мужем и женой. Это стало одной из самых трогательных сцен церемонии.

Портал TMZ заинтересовался личностью новобрачного и навел справки. Выяснилось, что Гэри Алан Ко живет в Чикаго. В первый раз он попал в тюрьму в 1994 году за кражу, в 1997 году совершил еще одну и был приговорен с учетом отягчающих обстоятельств к 25 годам. В начале этого года Гэри сократили срок лишения свободы. Он вышел из тюрьмы 23 февраля.