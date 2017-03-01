Форма поиска по сайту

01 марта 2017, 11:19

Шоу-бизнес

Вор-рецидивист стал заметным гостем оскаровской церемонии

В центре – актер Дензел Вашингтон, справа – Гэри Алан Ко, слева – женщина, назвавшаяся его невестой. Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Вор-рецидивист, несколько дней назад освободившийся из тюрьмы, где провел не менее 20 лет, стал заметным гостем церемонии награждения премии "Оскар", сообщает новостной портал TMZ. Мужчина находился в первом ряду у сцены и даже пообщался с актером Дензелом Вашингтоном.

Афроамериканец Гэри Алан Ко находился в группе туристов, которых привели на церемонию постановщики, не объясняя, куда их ведут. Это было сделано, чтобы чтобы добавить шоу ярких эмоций – реакция счастливчиков, когда их вывели на сцену была очень красочной.

Одна из туристок группы назвала Гэри своим женихом, а актер Дензел Вашингтон с подачи ведущего Джимми Киммела даже провозгласил пару мужем и женой. Это стало одной из самых трогательных сцен церемонии.

Портал TMZ заинтересовался личностью новобрачного и навел справки. Выяснилось, что Гэри Алан Ко живет в Чикаго. В первый раз он попал в тюрьму в 1994 году за кражу, в 1997 году совершил еще одну и был приговорен с учетом отягчающих обстоятельств к 25 годам. В начале этого года Гэри сократили срок лишения свободы. Он вышел из тюрьмы 23 февраля.

Состоявшаяся 26 февраля 89-я церемония вручения премий "Оскар" была отмечена громким скандалом. Ведущие сначала объявили, что награда в главной номинации "Лучший фильм" досталась картине "Ла-Ла Ленд", но когда ее создатели вышли на сцену, выяснилось, что произошла ошибка. На самом деле выиграла лента "Лунный свет".

Киноакадемия принесла свои извинения за скандал спустя сутки. Всю вину на себя взяла аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Актер Уоррен Битти, который вместе с актрисой Фэй Данауэй ошибочно объявил победителя, потребовал от президента академии немедленно объяснить произошедшее.

Телевизионная трансляция церемонии в этом году оказалась не очень популярной. По оценкам американской исследовательской компании Nielsen, аудитория шоу составила около 32,9 миллиона человек. Это наименьший показатель с 2008 года.

