Популярные арт-скамейки из Вены перекочуют в парк Горького

Фото: парк имени Горького

Знаменитые венские арт-объекты Enzis 3 июня украсят аллеи парка имени Горького. Мобильные и яркие, полые внутри, они легко трансформируются в лежаки или домики, в которых зимой можно устраивать чаепития.

Дизайн конструкций в 2002 году разработали специально для австрийского Музейного квартала. Скамейки для парка Горького выполнены по спецзаказу. Всего их 15. Объекты выкрасили в лаймовый и светло-сиреневый цвета, сообщили в пресс-службе парка.

Арт-скамейки установят перед главным входом в парк. 14 июня состоится торжественная церемония передачи Enzis ЦПКиО.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Совместный проект с Венским советом по туризму далеко не последний для нас в рамках международного сотрудничества с культурными столицами мира с целью улучшения публичных пространств. Дизайнерские скамейки Enzis удобны для комфортного и расслабленного времяпрепровождения. Enzis олицетворяют важную для парка Горького идею - оживление арт-объектов и их интеграцию в городскую среду",- отметила директор ЦПКиО Ольга Захарова.

Добавим, что необычные скамейки установят в рамках фестиваля "Зеленая неделя", которая пройдет с 3 по 9 июня. Посетителей приглашают принять участие в Friday Night 7 июня. А также в танцевальном марафоне "Музыка внутри тебя". Последнее мероприятие позаимствовано у австрийцев. Суть в том, что гости танцпола в течение нескольких часов двигаются, слушая музыку в наушниках. В перерывах между энергичными танцами можно отдохнуть на одной из арт-скамеек.