Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10 августа 2012, 12:02

В Москве хотят провести учебную тревогу

система оповещения чрезвычайные ситуации власть

ИТАР-ТАСС

В Москве хотят создать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Власти решают, какой способ распространения информации будет более эффективным.

Задуматься об информировании москвичей решили после трагических событий в Крымске. Одной из причин большого количества жертв наводнения в этом городе стало несвоевременное оповещение жителей о надвигающейся угрозе.

Для распространения тревожной информации в Москве, в частности, предлагается использовать проводные радиоприемники в квартирах, пишут "Известия". По словам главы департамента региональной безопасности столицы Алексея Майорова, такая сигнализация не зависит ни от особенностей радиопокрытия, ни от наличия электроснабжения.

Однако для этого потребуется восстановить практически утерянную систему проводного радио. Управам Центрального округа уже поручено разработать предложения по установке или восстановлению радиоточек в квартирах к декабрю 2012 года. Также решается, за чей счет будут восстанавливать и оплачивать работу точек — бюджета или жильцов. Сейчас за радио нужно платить 50 рублей в месяц.

Рассматривается еще один способ оповещения москвичей – через мобильные телефоны. Жителям столицы предложат сообщить свои номера, после чего проведут "учебную тревогу" в каждом доме. Те, кто откажется делиться контактными данными или восстанавливать радиоточку, в случае чрезвычайной ситуации не смогут предъявить претензии городскому руководству.

По мнению зампреда комиссии Мосгордумы по безопасности Сергея Гончарова, в случае нештатной ситуации стоит оповещать не только жителей районов, которым грозит опасность, но и других москвичей. Нужно, чтобы каждый узнал об опасности либо из сообщений сотовых операторов, либо от близких и родственников.

В то же время не все верят в то, что москвичи захотят возвращать в свои квартиры проводные приемники.

По словам сопредседателя движения "Жилищная солидарность" Вячеслава Гуменюка, в начале 2000-х радиоточки "срезали" около половины жителей столицы, восстановить их захотят не более 10% из них.

При этом эксперты утверждают, что москвичи слабо верят в возможную опасность.

Добавим, что авторы проекта "Социальная розетка" не первый год предлагают пустить через радиоточки недорогой интернет с доступом к социально значимым сайтам, цифровому радио и телевидению.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать