В Москве хотят провести учебную тревогу

ИТАР-ТАСС

В Москве хотят создать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Власти решают, какой способ распространения информации будет более эффективным.

Задуматься об информировании москвичей решили после трагических событий в Крымске. Одной из причин большого количества жертв наводнения в этом городе стало несвоевременное оповещение жителей о надвигающейся угрозе.

Для распространения тревожной информации в Москве, в частности, предлагается использовать проводные радиоприемники в квартирах, пишут "Известия". По словам главы департамента региональной безопасности столицы Алексея Майорова, такая сигнализация не зависит ни от особенностей радиопокрытия, ни от наличия электроснабжения.

Однако для этого потребуется восстановить практически утерянную систему проводного радио. Управам Центрального округа уже поручено разработать предложения по установке или восстановлению радиоточек в квартирах к декабрю 2012 года. Также решается, за чей счет будут восстанавливать и оплачивать работу точек — бюджета или жильцов. Сейчас за радио нужно платить 50 рублей в месяц.

Рассматривается еще один способ оповещения москвичей – через мобильные телефоны. Жителям столицы предложат сообщить свои номера, после чего проведут "учебную тревогу" в каждом доме. Те, кто откажется делиться контактными данными или восстанавливать радиоточку, в случае чрезвычайной ситуации не смогут предъявить претензии городскому руководству.

По мнению зампреда комиссии Мосгордумы по безопасности Сергея Гончарова, в случае нештатной ситуации стоит оповещать не только жителей районов, которым грозит опасность, но и других москвичей. Нужно, чтобы каждый узнал об опасности либо из сообщений сотовых операторов, либо от близких и родственников.

В то же время не все верят в то, что москвичи захотят возвращать в свои квартиры проводные приемники.

По словам сопредседателя движения "Жилищная солидарность" Вячеслава Гуменюка, в начале 2000-х радиоточки "срезали" около половины жителей столицы, восстановить их захотят не более 10% из них.

При этом эксперты утверждают, что москвичи слабо верят в возможную опасность.

Добавим, что авторы проекта "Социальная розетка" не первый год предлагают пустить через радиоточки недорогой интернет с доступом к социально значимым сайтам, цифровому радио и телевидению.