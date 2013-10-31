Сиротам и инвалидам выделят 100 квартир на севере Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр социальной адаптации появится к декабрю в Западном Дегунине в рамках пилотного проекта по адаптации сирот, рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Алла Дзугаева.

В новом центре будет 100 квартир с мебелью, в том числе 12 - для инвалидов-колясочников, а также несовершеннолетних девушек-сирот, ставших мамами.

В основном здесь поселятся 17-18-летние сироты, с которыми будут работать специалисты по социальной адаптации. Их будут курировать до тех пор, пока им не исполнится 22-23 года.

Как сообщалось ранее, в Западном Дегунине в этом году построят социальное жилье, поликлинику и школу. До конца года там появятся 12 корпусов или 144 тысячи квадратных метров социального жилья.