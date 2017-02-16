Фильм "Реальная любовь" получит продолжение

Кадр из фильма "Реальная любовь" (2003)

Режиссер фильма "Реальная любовь" Ричард Кёртис объявил о намерении снять короткометражное продолжение своей главной работы, сообщает The New York Times. События в фильме происходят спустя 14 лет после разворачивающихся в оригинальной картине.

"Я и мечтать не мог о сиквеле "Реальной любви", но подумал, что было бы весело сделать 10-минутный фильм о том, как поживает каждый из героев" – отметил режиссер.

В продолжении фильма снимутся знакомые по старой доброй "Реальной любви" Хью Грант, Колин Фёрт, Эндрю Лирнкольн, Роуэн Аткинсон, Лиам Нисон и многие другие. Они исполнят роли тех же персонажей, что и в рождественском блокбастере 2003 года.

Корткометражка будет создана специально ко Дню Красного Носа – весеннему британскому празднику юмора, проводимому организацией Ричарда Кёртиса Comic Relief ("Разрядка смехом"). Фильм покажут в Великобритании на телеканале BBC One 24 марта и 25 мая – на американском NBC.