Реагировать на нарушение закона "О тишине" будут даже ночью

Фото: ИТАР-ТАСС

Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья будут выезжать на обращения граждан о нарушении тишины даже в ночное время, информирует пресс-служба ведомства.

Как пояснила руководитель Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, для привлечения гражданина к ответственности за нарушение тишины и покоя не требуется фиксации громкости шума. Достаточно показаний свидетелей, подтверждающих, что правонарушитель шумел в запрещенное время.

В ведомстве отметили, что крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств, проведение ремонтных работ, переустройства и перепланировки жилых помещений недопустимы с 21.00 до 8.00 часов в будние дни, с 22.00 до 10.00 часов в выходные и праздничные дни.

Кроме того, запрещается проведение ремонта, громкое прослушивание музыки и другой шум с 13.00 до 15.00 часов ежедневно в квартирах, общежитиях и на территориях других защищаемых объектов.

К защищаемым объектам относятся, кроме квартир и общежитий, относятся также помещения общего пользования в многоквартирных домах, внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки и помещения вместе с территориями образовательных, медицинских организаций и территории СНТ.

Напомним, в феврале депутаты Мособлдумы приняли в окончательном чтении новую редакцию закона "О тишине". Закон увеличивает штрафы за нарушение тишины. Для граждан они выросли с 500-1000 рублей до 1000-3000 рублей, для должностных лиц - с 1000-3000 рублей до 5000-10 000 рублей, для юридических лиц - с 3000-5000 рублей до 20 000-50 000 рублей.