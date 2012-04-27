В Москве изменились правила ведения ночных строительных работ. Соответствующие изменения в законодательных актах были утверждены Правительством Москвы, сообщает сайт Департамента градостроительной политики.

Теперь, согласно новым правилам, ночным временем работ на стройке считается интервал с 23:00 до 07:00 часов. Ранее в документах речь шла о временном промежутке с 22:00 до 6:00. Таким образом, городское законодательство в этой части теперь соответствует федеральным нормам.

При ведении строительных работ в ночное время необходимо выполнять ряд требований: глушить двигатели автотранспорта, работающего на площадке, не производить сварку без защитных экранов, не освещать прожекторами и фарами окна и фасады прилегающих к стройке жилых строений.

Для спокойствия горожан ночью было запрещено использовать громкую связь, забивать фундаментные сваи и работать на шумном оборудовании. Кроме того, строительные работы в ночное время можно проводить только с разрешения префекта административного округа.