Управляющие компании оштрафовали на 70 млн руб. за нераскрытие данных

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Общая сумма штрафов, выписанных управляющим компаниям за некорректное раскрытие информации на городском портале "Дома Москвы", достигла 70 миллионов рублей. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал руководитель Мосжилинспекции Олег Кичиков.

"Если управляющая компания сегодня не разместила о себе информацию, не раскрыла ее, то штрафные санкции − это 350 тысяч рублей на юридическое лицо и до 50 тысяч − на должностное. На сегодняшний день штрафы за нераскрытие информации на портале "Дома Москвы" достигли где-то 70 миллионов рублей", − сказал Кичиков.

Он отметил, что сейчас все компании представлены на портале, и теперь власти добиваются, чтобы их информация была корректной и понятной для жильцов. За нарушения в этой сфере компании оштрафованы в общем на 20 миллионов рублей.

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"Они обязаны разместить, за что они берут деньги, данные об учредителях, почтовый адрес. Также они размещают свои планы работ на текущий год. И дальше они выкладывают отчет, утвержденный собственниками жилых помещений, о сделанной работе", − пояснил Кичиков.

Таким образом, каждый москвич может зайти на страницу управляющей компании, проверить, действительно ли сделаны такие-то работы, действительно ли заявленная сумма соответствует выписываемым платежным поручениям, и многое другое.