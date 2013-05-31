Антитабачный закон: курильщикам дали "испытательный срок"

В России отмечают Всемирный день без табака

31 мая отмечается Всемирный день без табака, а уже 1 июня в России вступает в силу новый антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах. Впрочем, в документе прописано пока далеко не все. Поэтому принципом "что не запрещено, то разрешено" курильщики еще смогут воспользоваться.

Вообще новый закон не настроен против курильщиков, скорее его задача - оградить от них некурящих людей. При этом поправки в Административный кодекс, устанавливающие величину штрафов за нарушения, пока не приняты. Поэтому пока курильщикам ничего не грозит.

Несмотря на то, что закон вступит в силу уже завтра, столичные полицейские пообещали некоторое время лояльно относиться к курильщикам. В любом случае, выписывать штрафы с первого же дня не будут. Такой "переходный" период продлится две-три недели, после чего любителям табака все же придется платить деньги за нарушение закона или искать места поукромней.

По закону, с завтрашнего дня, прежде чем закурить, выходя из метро, придется отойти не меньше чем на пятнадцать метров. Как минимум на такое же расстояние надо будет удаляться и от входов в аэропорты, железнодорожные вокзалы, речные и морские порты. В их зданиях, помещениях курить с июня тоже запрещают. "Посмолить" на городском пляже отныне также не получится, и уж тем более нельзя появляться с табачной продукцией на детских площадках, в школах и любых других образовательных учреждениях.

Зачастую пугают, что курить нельзя нигде: ни на остановках, ни на предприятиях. Однако закон четко определяет места, в которых будет введен запрет. А юридически что не запрещено, то разрешено. Например, на автобусных остановках, вопреки убеждениям, курить можно, в законе об этом ни слова. Тут включаются скорее морально-этические нормы поведения в обществе, но наказать за перекур перед поездкой нельзя.



А вот во время движения на общественном транспорте употреблять табачные изделия запрещено. Теперь не важно, что вы употребляете - сигареты, сигары, трубки, кальяны, электронные сигареты, жевательный или нюхательный табак - это запрещенные товары. Пассажирам самолетов тоже приходится терпеть.

С 1 июня также запрещается курение в многоквартирных домах. Жильцы имеют право написать жалобу участковому, если увидели соседа с сигаретой в подъезде или в лифте. Без ограничения курить разрешают только в своих квартирах, в том числе на балконах, если дым соседям не мешает, а также в собственных домах и автомобилях. При этом жильцы могут организовать курилку для общего пользования.

Большие обсуждения вызвал пункт о запрете курения на рабочих местах и в рабочих зонах. Хотя сейчас и без этого сложно встретить компанию, руководство которой разрешало бы пускать дым, сидя за компьютером. Никто не накладывает вето на курение в специально отведенных местах. Чтобы работодатель не получил штраф, ему достаточно выделить помещение, повесить опознавательный знак, установить внутри вентиляцию, поставить пепельницы, огнетушитель и на видном месте закрепить информацию о вреде курения.

К началу действия антитабачного закона многое еще не готово. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко, не готовы знаки, не готовы требования к оснащению и расположению курительных комнат. Ряд нормативно-правовых актов должны были выпустить в мае, но это еще не сделано. Поэтому встает серьезный вопрос о реализации закона, заявил депутат.

Отметим также, если человек бросил окурок, доказать, что он только что курил, не так просто - презумпцию невиновности никто не отменял, остается вводить видеофиксацию. Следить за соблюдением закона будут полицейские, но расширять для этого штат они не планируют.

С июня цены на табачную продукцию не вырастут - насколько увеличивать акциз, еще не решили. Наружная реклама табака также продолжит висеть, пока не кончится срок договора. Среди нововведений: торговать сигаретами теперь можно только в стационарных магазинах и павильонах с торговым залом, а желающим бросить курить обещают бесплатно помочь в столичных поликлиниках. Кроме того, если кто-нибудь случайно бросил в ваш огород окурок и спалил все грядки, требовать возмещения ущерба можно будет с табачных компаний. А вот вагоны для курящих в поездах дальнего следования пока не появятся, дымить на перронах можно будет только в специальных местах, когда их обустроят.

Вступление в силу антитабачного закона будет проходить в несколько этапов. Так, с 1 января 2014 года будут повышены акцизы на табак, а вместе с ними и цены. Предполагается, что минимальная стоимость пачки сигарет увеличится с 22 до 50 рублей.

С 1 июня 2014 года будет введен запрет на курение в поездах дальнего следования, на судах в дальнем плавании, в гостиницах, в кафе, на рынках и на железнодорожных платформах. Также с этого времени введут запрет на курение киногероев и участников телепрограмм и ограничат розничную продажу сигарет. Курить в кино, на телевидении, а также во время театральных постановок запретят, за исключением тех случаев, когда это является неотъемлемой частью художественного замысла.

А с 1 января 2017 года будет ужесточен контроль за торговлей табачной продукцией на границе и внутри страны.

Добавим, что, по данным ВОЗ, Россия занимает первое место в мире по потреблению табака. Обновлений в существующий закон с надеждой ждут примерно 100 миллионов некурящих жителей нашей страны и с тревогой – около 43 миллионов курильщиков.