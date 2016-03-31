Синоптики заплатят за недостоверные прогнозы погоды

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Синоптиков накажут рублем за неверные прогнозы погоды. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, сообщает Агентство "Москва".

За неверное предсказание температурного режима синоптики выложат от тысячи до 20 тысяч рублей. Сумма штрафа зависит от величины ошибки в градусах Цельсия.

Если же метеорологи не сумели правильно предсказать град, дождь, снег или гололед, то им придется отвечать за свои ошибки с лопатами в руках. Их отправят на уборку последствий стихии.

В феврале стало известно, что американскому сурку Филу грозит тюремное заключение. Полицейские в американском штате Нью-Гэмпшир могут арестовать самого известного в США "народного метеоролога" за неверный прогноз погоды.

Как выяснилось, заявление на зверька написали жители. Люди отмечают, что Фил сообщил, что зима будет продолжаться еще шесть недель, но не уточнил, что она принесет горы снега. "Если увидите его, не приближайтесь, потому что он вооружен и опасен", – подчеркивается в шуточном сообщении стражей порядка.

В то же время на многие районы США обрушились сильнейшие снегопады. Так, в штате Массачусетс высота снежного покрова местами достигала 1,5 метра.