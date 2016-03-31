Семейных дебоширов предложили наказывать рублем

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Семейных дебоширов планируют штрафовать. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до окончания весенней сессии. Об этом рассказала председатель общественного консультативного совета политических партий при столичном парламенте Елена Морозова, сообщает Агентство "Москва".

По словам Морозовой, вопрос введения административной ответственности за нарушение условий проживания в семье и неуважение к членам семьи достаточно актуален.

Согласно законопроекту, нарушителям будет грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении дебоширам придется заплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Кроме того, семейных дебоширов не будут брать на работу в муниципальные и государственные органы власти.

Ранее m24.ru сообщало, что за первые месяцы этого года количество москвичей, обратившихся за психологической помощью значительно возросло.

По данным руководителя Московской службы психологической помощи населению Нины Петроченко, в последнее время граждане все чаще нуждаются в помощи специалистов из-за возникших кризисных ситуаций, связанных с суицидом, насилием или тяжелым горем.