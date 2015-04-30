Штрафы за превышение скорости могут передать городским властям

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В российском правительстве обсудят законопроект, который предусматривает передачу штрафов за 38 нарушений ПДД от полиции московским властям. О рассмотрении проекта документа говорится на официальном сайте федерального органа исполнительной власти. Отметим, этот законопроект уже был рассмотрен и одобрен 6 апреля на заседании комиссии по законопроектной деятельности Правительства РФ.

По информации некоторых СМИ законопроект будет представлен самим министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Однако в пресс-службе МВД эту информацию пока не подтверждают.

Ранее M24.ru сообщало, что правительство РФ подготовило законопроект, который позволит передать Москве штрафы за 38 нарушений ПДД, если они были зафиксированы камерами. Город может получить право вести административные дела за превышение скорости, проезд на красный, парковку на тротуарах и местах для инвалидов и так далее.

Как пояснил M24.ru замруководитель департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев, федеральный законопроект о передаче полномочий подготовлен МВД по поручению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Напомним, он был опубликован для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru еще в 2013 году.

Москва получит от ГИБДД право собирать штрафы за 38 нарушений ПДД

Корнеев отметил, что московские власти не хотят забирать функции ГИБДД и останавливать машины на дорогах. "Город будет администрировать только те нарушения, которые фиксируют работающие в автоматическом режиме камеры фотовидеофиксации. Например, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуарах, на местах для инвалидов, несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и некоторые другие”, - подчеркнул чиновник.

Замруководитель департамента транспота напомнил, что МВД РФ еще 1 ноября 2013 года передало столице часть полномочий, связанных со штрафами за парковку под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". “У нас есть уже определенные наработки. Теперь Москва вышла с инициативой получить себе дополнительные полномочия по фиксации в автоматическом режиме административных правонарушений на дороге. Эта инициатива было поддержана МВД России, которое было окончательным разработчиком этого законопроекта”, - добавил Корнеев.

Отметим, что превышение скорости в городе фиксируют 800 стационарных камер, но данные от них поступают в единый центр ГИБДД. И "письма счастья" водителям приходят от гаишников. Но пока городские камеры следят только за скоростью, другие нарушения - выезд за стоп-линию и на занятый перекресток, проезд на красный - пока только тестируются. Очевидно, если город получит полномочия самостоятельно штрафовать водителей за эти нарушения, камеры на дорогах быстрее получат новые функции.