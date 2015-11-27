Штрафы для АЗС и оформление наследства

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
За некачественный бензин предлагают штрафовать АЗС
Росстандарт предлагает штрафовать АЗС и НПЗ за некачественное топливо на 10-15% от годовой выручки, а при повторных нарушениях останавливать их на три месяца, сообщает "Коммерсантъ".
Большинство экспертов считают предложения излишне жесткими, но такие поправки к КоАП комиссия по борьбе с контрафактом рассмотрит 9 декабря.
У состоятельных россиян возникли сложности с оформлением наследства
Для многих состоятельных россиян пришло время заняться юридическим оформлением наследства, но, как пишет "Коммерсантъ", этот процесс оказался сложным: активы, запутанно оформленные первоначально, разбросаны по юрисдикциям, а между многочисленными наследниками иногда непростые отношения.
Массовым оформлением прав такое имущество занимается первое поколение неопытных в этих делах россиян, их консультирование стало источником дохода для международных банков, юридических и консалтинговых компаний.
Россия может снизить стоимость беспошлинных онлайн-покупок
В России могут снизить порог, по которому придется платить пошлину за интернет-покупки, невзирая на решение Евразийского экономического союза, пишет газета "Ведомости".
По мнению Федеральной таможенной службы, Россия может снизить порог только на национальном уровне.
За тонировку лишать прав не будут
"Единая Россия" и ГИБДД решили смягчить наказание для водителей, чьи машины слишком затонированы, пишет "Коммерсантъ".
Автолюбителей не будут лишать прав, как планировалось до сих пор, а начнут штрафовать на 5 тысяч рублей. Смягчить поправки Госдуму попросили в администрации президента.
Российские продюсеры попросили поддержки перед Новым годом
В России продюсеры обратились в Минкультуры с просьбой оказать поддержку их новогодним премьерам, передает РБК.
Они опасаются, что прокат может пострадать из-за иностранных фильмов, выходящих также перед праздниками.
Плакаты на остановках про Володина и Грефа связаны с выборами – эксперты
На остановках в Москве появились плакаты "Володин и Греф — не геи" со слоганом "Известий", сообщивших о попытках скомпрометировать чиновников.
Как считают эксперты, опрошенные РБК, сейчас регионы и администрация президента формируют предвыборный список "Единой России" в Госдуму, и именно с этим может быть связано усиление борьбы между разными группами.
Правительство одобрило продление "Доступной среды"
Российское правительство одобрило продление программы "Доступная среда" до 2020 года, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Также он рассказал, как будет развиваться программа и какие нововведения там появятся.
На российской границе ввели строгий контроль за товарами из Турции
Несколько десятков наименований продукции, произведенной в Турции, будут тщательно проверять на границе, пишет "Российская газета".
Однако речи об эмбарго пока не идет: у российских экспертов возникли вопросы к качеству продукции.