Штрафы для АЗС и оформление наследства

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

За некачественный бензин предлагают штрафовать АЗС

Росстандарт предлагает штрафовать АЗС и НПЗ за некачественное топливо на 10-15% от годовой выручки, а при повторных нарушениях останавливать их на три месяца, сообщает "Коммерсантъ".

Большинство экспертов считают предложения излишне жесткими, но такие поправки к КоАП комиссия по борьбе с контрафактом рассмотрит 9 декабря.

У состоятельных россиян возникли сложности с оформлением наследства

Для многих состоятельных россиян пришло время заняться юридическим оформлением наследства, но, как пишет "Коммерсантъ", этот процесс оказался сложным: активы, запутанно оформленные первоначально, разбросаны по юрисдикциям, а между многочисленными наследниками иногда непростые отношения.

Массовым оформлением прав такое имущество занимается первое поколение неопытных в этих делах россиян, их консультирование стало источником дохода для международных банков, юридических и консалтинговых компаний.

Россия может снизить стоимость беспошлинных онлайн-покупок

В России могут снизить порог, по которому придется платить пошлину за интернет-покупки, невзирая на решение Евразийского экономического союза, пишет газета "Ведомости".

По мнению Федеральной таможенной службы, Россия может снизить порог только на национальном уровне.

За тонировку лишать прав не будут

"Единая Россия" и ГИБДД решили смягчить наказание для водителей, чьи машины слишком затонированы, пишет "Коммерсантъ".

Автолюбителей не будут лишать прав, как планировалось до сих пор, а начнут штрафовать на 5 тысяч рублей. Смягчить поправки Госдуму попросили в администрации президента.

Российские продюсеры попросили поддержки перед Новым годом

В России продюсеры обратились в Минкультуры с просьбой оказать поддержку их новогодним премьерам, передает РБК.

Они опасаются, что прокат может пострадать из-за иностранных фильмов, выходящих также перед праздниками.

Плакаты на остановках про Володина и Грефа связаны с выборами – эксперты

На остановках в Москве появились плакаты "Володин и Греф — не геи" со слоганом "Известий", сообщивших о попытках скомпрометировать чиновников.

Как считают эксперты, опрошенные РБК, сейчас регионы и администрация президента формируют предвыборный список "Единой России" в Госдуму, и именно с этим может быть связано усиление борьбы между разными группами.

Правительство одобрило продление "Доступной среды"

Российское правительство одобрило продление программы "Доступная среда" до 2020 года, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Также он рассказал, как будет развиваться программа и какие нововведения там появятся.

На российской границе ввели строгий контроль за товарами из Турции

Несколько десятков наименований продукции, произведенной в Турции, будут тщательно проверять на границе, пишет "Российская газета".

Однако речи об эмбарго пока не идет: у российских экспертов возникли вопросы к качеству продукции.