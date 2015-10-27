LIVE: замглавы департамента труда Андрей Бесштанько – о бродяжничестве в Москве

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
28 октября в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы состоится пресс-конференция заместителя руководителя ведомства Андрея Бесштанько. Тема встречи – "Бродяжничество в Москве – пути решения проблемы".
Речь пойдет о борьбе с попрошайничеством в столичном метро и общественных местах, о штрафах и других мерах наказания для людей, нарушающих порядок и спокойствие граждан.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 28 октября в 12.00
- Что: обсуждение проблемы попрошайничества в столице
- Кто: Андрей Бесштанько
- Кому смотреть: москвичам