27 октября 2015, 16:55

Безопасность

LIVE: замглавы департамента труда Андрей Бесштанько – о бродяжничестве в Москве

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

28 октября в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы состоится пресс-конференция заместителя руководителя ведомства Андрея Бесштанько. Тема встречи – "Бродяжничество в Москве – пути решения проблемы".

Речь пойдет о борьбе с попрошайничеством в столичном метро и общественных местах, о штрафах и других мерах наказания для людей, нарушающих порядок и спокойствие граждан.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 28 октября в 12.00
  • Что: обсуждение проблемы попрошайничества в столице
  • Кто: Андрей Бесштанько
  • Кому смотреть: москвичам

