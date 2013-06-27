Мосгордума предложила блокировать сайты c азартными играми

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные депутаты предложили дополнить закон "О защите информации" статьей, позволяющей вносить в список запрещенных сайтов ресурсы, которые организуют азартные игры в режиме онлайн. Как сообщили М24.ru в аппарате Мосгордумы, проект поправок был внесен на рассмотрение столичного парламента.

Автор документа председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко предложила вносить в Единый реестр сайты с информацией, "позволяющей принимать участие в азартных играх с использованием информационно-телекоммуникационных сетей". Депутаты напомнили о том, что ответственность за проведение онлайн-игр предусмотрена в федеральном законе "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а для организаторов предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Кроме того, московские депутаты предлагают увеличить административные штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения. Для граждан их хотят повысить с 2 - 2,5 до 3 - 5 тысяч рублей, а для должностных лиц - с 4 - 5 до 30 - 50 тысяч. Штрафы для юрлиц останутся прежними: от 40 до 50 тысяч рублей.

Одновременно парламентарии предложили ужесточить уголовную ответственность за проведение онлайн-игр, доход от которых превышает 1,5 млн рублей. Организацию игр вне специальных зон с использованием необходимого оборудования или по интернету предлагается наказывать штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до года. В случае незаконной организации игр с получением крупного дохода наказание возрастает. Штраф может составить уже до 500 тысяч рублей, а лишение свободы - до трех лет. В случае если действовала организованная группа, предлагается штрафовать организаторов на сумму до 1 млн рублей или отправлять в тюрьму на 6 лет.

Отметим, с начала 2013 года в Москве закрыли 888 игровых заведений. В МВД сообщили, что граждан, сообщивших о незаконных казино, будут поощрять с помощью денежных выплат. Их сумма пока не установлена.

Мария Решетникова