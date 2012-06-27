На московских дорогах появятся около 70 новых видеокамер

В ближайшие две-три недели в столице заработают около 70 стационарных камер фиксации нарушений правил дорожного движения, заявил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД Москвы Виктор Немчинов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 27 июня.

УГИБДД Москвы активно готовится к ужесточению санкций за нарушение правил дорожного движения (ПДД), которое ждет водителей с 1 июля 2012 года. В частности, штраф за нарушение правил остановки и стоянки увеличивается со 100 рублей до 2,5 тысячи рублей; за нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе - с 300 рублей до 3 тысяч рублей. Также вводится штраф за остановку или стоянку на остановке общественного транспорта в размере 3 тысяч рублей.

«В ближайшие две-три недели в столице заработают около 70 новых комплексов фиксации правонарушений (в дополнение к 150 функционирующим), 37 из них будут фиксировать движение по полосам, выделенным для движения общественного транспорта (сейчас этим занимаются 29 комплексов)», - сказал Немчинов.

Большая часть видеокамер будет контролировать выезд на полосу для встречного движения — штраф за это нарушение составит 3 тыс. руб. Стоит отметить, что московское правительство к концу года планирует увеличить число автомобилей, оборудованных комплексом по поиску нарушителей правил парковки («парконы»), до 100. Как ожидается, в ближайшее время парковочные патрули начнут работать за пределами Садового кольца.