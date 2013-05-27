Штрафы за незаконную торговлю у метро могут вырасти до 500 тыс. рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы рассматривают законопроект, увеличивающий штрафы за несанкционированную торговлю на столичных улицах. Согласно поправкам в административный кодекс города, планируется установить ответственность за торговлю не только с рук, но и с лотков, тележек, транспортных средств без использования торговых объектов.

В настоящее время штрафовать можно только граждан, а законопроектом ввести их должностных и юридических лиц, при этом размер административного штрафа на должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тысяч.

Кроме того, за незаконную торговлю в метро и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций штрафы составят еще больше: для граждан - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юридических - 500 тысяч, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Чтобы повысить эффективность штрафов, их предполагается выписывать на месте. Соответствующие полномочия будут переданы территориальным органам исполнительной власти, департаменту торговли и услуг, а также Объединению административно-технических инспекций (если нарушение зафиксировано вблизи метро). Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 августа 2013 года.

Документ рассмотрели думские комиссии по экономической политике, науке и промышленности и по законодательству. В ходе обсуждения глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о необходимости введения общегородской системы учета составленных протоколов, а в дальнейшем увеличения штрафов за повторные правонарушения. Депутаты рекомендовали законопроект для принятия его в первом чтении.