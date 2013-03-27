Для уклонистов предлагают ввести трудовую повинность

Фото: ИТАР-ТАСС

Призывников, уклоняющихся от службы в армии, надо наказывать строже. Об этом на пресс-конференции, посвященной весеннему призыву, заявил начальник управления надзора Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин.

По его словам, необходимо повысить штрафы за уклонение от службы, а также ввести обязательные работы для пытающихся избежать армии призывников.

Никитин отметил, что ежегодно 600-1000 человек привлекаются к уголовной ответственности за уклонение от службы. Им дают условные сроки. При этом к административной ответственности привлекается 15000 человек ‒ их обязывают выплатить штраф в 500 рублей.

Он также рассказал, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество нарушений в самой армии. "На 20 процентов снизилось количество неуставных отношений, а общее число преступлений ‒ на 7 процентов", ‒ пояснил Никитин.

Напомним, весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В этом году планируется уделить пристальное внимание медосмотру, чтобы в армию попадали только здоровые люди. Кроме того, по России откроется 148 консультационных пунктов, куда призывники и их родители смогут обратиться за разъяснениями по вопросам призыва и прохождения военной службы, а также сообщить о нарушениях закона со стороны работников военных комиссариатов.