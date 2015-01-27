ОП России поддержала законопроект об увеличении штрафов для таксистов

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Общественная палата России во время слушаний по транспортной безопасности 27 января поддержала законопроект об увеличении штрафов для индивидуальных предпринимателей за нарушения требований по безопасности при автоперевозках пассажиров, сообщает корреспондент M24.ru.

Предложенные Минтрансом поправки в Административный кодекс устанавливают равную ответственность за нарушения правил перевозок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект предлагает внести изменения, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, перевозок по заказу, а также нарушение правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов.

Сейчас кодекс предусматривает различную ответственность в отношении граждан, должностных и юридических лиц, занимающихся перевозками. При этом ответственность для индивидуальных предпринимателей не указана.

Согласно статье 2.4 Административного кодекса лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если кодексом не установлено иное.

Таким образом, штраф для индивидуальных предпринимателей в разы ниже, чем юридических лиц. Законопроект предлагает это исправить.

Кроме того, во время заседания Общественной палаты директор "Росдормониторинга" Константин Угаров сообщил, что в правительстве обсуждается законопроект, который вводит ответственность для владельцев транспортных средств за превышение массы груза.

По его словам, ежегодный ущерб от перегруженных грузовиков в России оценивается в 2,5 триллиона рублей. Угаров добавил, что средний перевес составляет 45 процентов.