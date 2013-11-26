Для московских курильщиков создали интерактивную карту

Антитабачные меры не заставят любителей табака бросить курить

Московские курильщики смогут узнать, где, согласно "антитабачному" закону, курить нельзя, а где можно, с помощью специальной интерактивной карты.

Выглядит карта довольно очевидно: как запрещенные места на ней отмечены парки, больницы, учебные заведения, автобусные остановки, станции метро, театры и другие учреждения, а также территория в радиусе 15 метров вокруг этих мест.

Как заявил в эфире радиостанции "Москва FM" исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов, все "антитабачные" кампании не приводят ни к чему другому, кроме как к желанию закурить.

По его словам, сейчас отмечается снижение числа курильщиков в среднем по миру всего лишь на 3-4%. А значит, меры по запрету табака не столь эффективны.

Напомним, с 15 ноября вступают в силу штрафные санкции за нарушение антитабачного законодательства. 1 июня этого года вступил в силу, так называемый, "антитабачный" закон, вводящий строгий запрет на курение в общественных местах, однако денежное наказание было отложено до осени. Дымить теперь нельзя на территории образовательных, культурных, спортивных, административных учреждений. Кроме того, курение запрещено на вокзалах и аэропортах, а также в 15-метровой зоне вокруг них. Дымить также нельзя на рабочих местах, в лифтах и подъездах.

Штрафы варьируются от 500 рублей до 3 тысяч . Денежное наказание за курение на детских площадках составит от 2 до 3 тысяч рублей. Усиливается также ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения – от 1 до 2 тысяч рублей. Для родителей, дающих детям покурить, этот штраф возрастет до 2-3 тысяч рублей.