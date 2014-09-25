"Торпедо" наказали закрытием трибуны за расистские выкрики фанатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольный клуб "Торпедо" наказан закрытием одной из трибун на ближайшем домашнем матче за поведение болельщиков во время матча 8-го тура чемпионата России против "Динамо", сообщает Р-Спорт.

"Черно-белые" также должны будут заплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.

В понедельник торпедовцы проиграли в Раменском "Динамо" со счетом 1:3. В рапорте имеется запись, что на протяжении всего матча до замены защитника "Динамо" Кристофера Самба в секторе "А" западной трибуны, где располагались болельщики "Торпедо", при получении мяча Самба звучало "уханье".

В итоге по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за оскорбления по поводу расовой принадлежности "Торпедо" запрещен допуск зрителей в сектора "А" и "Б" "Западной трибуны" на матч с "Кубанью" 25 октября.

Кроме того, КДК РФС принял решение оштрафовать "Динамо" на 90 тысяч рублей за поведение болельщиков

"Болельщики "Динамо" массово скандировали нецензурные высказывания на протяжении всего матча, и клуб получил за это штраф", - заявил глава КДК Артур Григорьянц.