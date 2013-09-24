Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 22:04

Безопасность

По матчам 21 и 22 сентября оштрафованы 4 столичных футбольных клуба

Фото: ИТАР-ТАСС

Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза по итогам матчей девятого тура премьер-лиги 21 и 22 сентября оштрафовала столичные клубы в общей сложности на 700 тысяч рублей, сообщает во вторник пресс-служба РФС.

В минувшие выходные состоялось два московских дерби. Столичное "Динамо" на стадионе в подмосковных Химках принимало "Локомотив", а "Спартак" на арене железнодорожников в Москве играл против ЦСКА. "Бело-голубые" уступили "Локомотиву" со счетом 1:3, а "красно-белые" разгромили армейцев - 3:0.

"Динамо" за скандирование зрителями оскорбительных выражений во время матча, а также за выход за пределы технической зоны главного тренера оштрафовано на 40 тысяч рублей. ЦСКА получил взыскание на 190 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и бросание пиротехники.

"Локомотив" оштрафован за скандирование оскорбительных выражений на 50 тысяч рублей, а "Спартаку" придется выплатить 520 тысяч рублей за то, что их болельщики скандировали оскорбительные речевки и использовали пиротехнику, а также за то, что клуб не смог обеспечить общественный порядок на стадионе.

