За нарушение правил эксплуатации газовых плит могут начать штрафовать

Фото: ИТАР-ТАСС

За нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых плит могут начать штрафовать. Это необходимая мера для обеспечения должного уровня безопасности, уверен глава департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский.

"Штрафы грозят тем, кто не захочет следить за безопасностью своего газового хозяйства и не обеспечивает доступ специалистов. Без санкций в этом случае невозможно", - заявил Ливинский M24.ru.

Штрафные санкции предусмотрены новым постановлением правительства России ("О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"). Согласно этому постановлению, аварийное оборудование в обязательном порядке должно быть отключено, а за состояние газовой плиты несет ответственность потребитель. Для обслуживания плиты необходимо заключить договор с уполномоченной организацией.

"Обладателям газовых плит не надо в срочном порядке бежать заключать договор на обслуживание с уполномоченными организациями. Для этих целей можно делегировать представителей своих управляющих компаний", - отметил Ливинский.

По словам главы департамента, в Москве аварийного газового оборудования нет, несмотря на то, что в городе насчитывается 1 миллион 850 тысяч газовых плит.