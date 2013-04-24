В Москве установили штрафы за рекламу на асфальте

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы окончательно приняли законопроект, запрещающий рекламу на асфальте. Согласно поправкам в столичный Кодекс об административных нарушениях, нарушителей будут штрафовать на сумму от 500 до 2,5 тысяч рублей (для граждан), для должностных лиц установят штраф от 5 до 7,5 тысяч, для юридических лиц - от 7,5 до 15 тысяч рублей.

Такие же штрафы устанавливаются за нанесение рекламы на конструктивные элементы наземных коммуникаций, зданий и сооружений, в том числе на таксофонное оборудование, следует из проекта документа.

Кроме того, за нарушение внешнего вида зданий, ограждений, водоемов и элементов объектов благоустройства законом устанавливаются штрафы для граждан от 1 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в эфире радиостанции "Москва FM" опроверг информацию о том, что штрафы за нанесение надписей и изображений могут коснуться коснутся стены Цоя. По его словам, она уже стала культовым местом и молодежь не попытаются "отвадить" от "места поклонения" артисту.