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Происшествия

23 декабря 2014, 10:29

Префектуру ЦАО оштрафовали за нарушения при содержании собственного здания

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Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Мировой суд по требованию Мосжилинспекции оштрафовал префектуру Центрального округа за нарушения при содержании своего здания, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее Мосжилинспекция обязала префектуру округа в определенный срок выполнить работы по содержанию дома №24 по Марксистской улице. Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, глава управы района Митино Валентина Воробьева была оштрафована на 2 тысячи рублей за неисполнение предписания Мосжилинспекции о координации деятельности управляющих организаций.

Ранее мировые суды по просьбе Мосжилинспекции оштрафовали двух глав управ. Так, глава управы Центрального Чертанова Владимир Михеев оштрафован на 2 тысячи рублей "за неорганизацию в установленные сроки открытого конкурса по выбору управляющей компании".

Глава управы Щукино Роман Олейник наказан трижды: дважды на 2 тысячи рублей за плохую подготовку жилфонда к отопительному сезону, а еще на 2 тысячи рублей – "за отсутствие координации деятельности управляющих компаний по содержанию жилищного фонда".

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