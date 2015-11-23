Большие штрафы за разбавленный бензин улучшат качество топлива – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

За продажу разбавленного бензина и дизтоплива владельцы АЗС заплатят штрафы в размере 10-15 процентов от выручки за предыдущий год. Сумма наказания может достигнуть 10 миллионов рублей для хозяина заправки в Москве и 1,5 миллиона, если АЗС за пределами столицы.

Руководитель общественной организации "Гражданский контроль качества топлива" Дмитрий Курзанцев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такие штрафы помогут решить проблему с качеством топлива. Потому что установленные Росстандартом штрафы слишком малы для нефтяного бизнеса.

"Нефтяники неохотно хотят исправлять свои ошибки и уходить от некачественного топлива в связи с тем, что идет сверхприбыль. Проще заплатить 170 тысяч рублей штрафа и торговать дальше бодягой.

Увеличение штрафов будет эффективной мерой. Люди будут задумываться, а стоит ли бодяжить бензин, если штрафы по 10 миллионов будут", – сказал Курзанцев.

Ранее Генпрокуратура вместе с Госстандартом и Ростехнадзором провела проверки заправочных станций по всей стране. В итоге прокуроры обнаружили более 30 тысяч нарушений. Самое распространенное – плохое качество топлива и несоблюдения технических требований к его обороту. Практически во всех регионах выявлены случаи продажи горюче-смазочных материалов низкого качества.

Список заправок с некачественным бензином начали публиковать в мобильном приложении "Транспорт Москвы". "Черный список" формирует департамент природопользования и окружающей среды столицы.

Между тем, автомобилисты могут самостоятельно проверять честность АЗС. По словам главы Росстандарта, каждая заправка должна иметь контрольный мерник. Можно потребовать залить в него топливо и посмотреть, правильно ли работает раздаточный пистолет. Сотрудники бензоколонок не могут отказать в этом водителям. Если неточность есть, то можно смело писать жалобу в Росстандарт.