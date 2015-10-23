Покинувших место ДТП водителей предложили штрафовать на 10 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Штраф для водителей, покинувших место ДТП, может составить 10 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

В Госдуме завершили работу над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Ее авторами выступили председатель конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин и депутат Дмитрий Вяткин.

Согласно ей, помимо штрафа в 10 тысяч рублей, могут ввести обязательные работы до 40 часов.

При этом срок лишения прав за данное правонарушение сокращается до 6 месяцев. Сейчас водителя, который оставил место аварии могут лишить прав на срок от года до полутора лет.

Напомним, минимальный размер штрафа в новой редакции КоАП могут увеличить до 500 рублей. За грубые нарушения штрафы будут начинаться с 5 тысяч рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что неоплаченные штрафы могут начать вычитать из зарплаты должников. Эта мера также содержится в новой редакции Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП).

Так, штрафы за все виды правонарушений, кроме грубых предлагается вычитать из заработной платы нарушителя. При этом сами штрафы не должны превышать сумму в 10 тысяч рублей.