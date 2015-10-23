Неоплаченные в срок штрафы хотят списывать с зарплаты

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Неоплаченные штрафы могут начать вычитать из зарплаты должников. Такая мера содержится в новой редакции Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), проект которой сегодня был представлен журналистам.

Так, штрафы за все виды правонарушений, кроме грубых предлагается вычитать из заработной платы нарушителя. При этом сами штрафы не должны превышать сумму в 10 тысяч рублей.

При неуплате штрафа в установленный срок суд должен будет направить его копию в организацию, выплачивающую нарушителю зарплату, пенсию или стипендию. Эта организация и должна будет удержать у должника указанную сумму.

Штрафы могут начать вычитать из зарплаты

Если и эта мера не возымеет действие и в течение трех месяцев долг так и остается неуплаченным, то его копия направляется еще и судебному приставу.

Таким образом, теперь уже работодатель станет ответственным за неисполнение требований об уплате штрафа или же несвоевременное уведомление властей о смене должником места работы.

Еще одним нововведением кодекса может стать "50-процентная скидка" при ранней оплате штрафа за значительное или менее значительное нарушение. Такой штраф должен быть погашен в течение 20 дней.

Авторами новой редакции кодекса выступили председатель конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин и депутат Дмитрий Вяткин. По их словам, в ближайшее время они представят свои разработки для общественного обсуждения. Затем проект может быть направлен в Госдуму.

Ранее m24.ru сообщало, что минимальный размер штрафа в новой редакции КоАП могут увеличить до 500 рублей. За грубые нарушения штрафы будут начинаться с 5 тысяч рублей.

В настоящее время минимальный размер штрафа составляет 100 рублей, максимальный – 5 тысяч рублей.