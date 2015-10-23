Минимальный штраф в КоАП хотят увеличить до 500 рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Минимальный размер штрафа в новой редакции КоАП могут увеличить до 500 рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на одного из авторов версии кодекса, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, также являющийся автором новой редакции КоАПа, отметил, что за грубые нарушения штрафы будут начинаться с 5 тысяч рублей.

В настоящее время минимальный размер штрафа составляет 100 рублей, максимальный – 5 тысяч рублей.

Плигин также попросил воздержаться от внесения поправок в КоАП до того, как Госдума примет проект новой редакции кодекса в первом чтении.

"Мы бы просили максимальное число авторов проявить сдержанность с точки зрения предложений новых изменений в кодекс, потому что эти вопросы так или иначе частично решены здесь или будут решены, и это можно будет сделать в рамках поправок ко второму чтению", – пояснил он.