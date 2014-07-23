Лошадь королевы Елизаветы II вышла на старт под допингом

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Британской королеве Елизавете II грозит штраф в размере 140 тысяч долларов как владельцу скаковой лошади Эстимейт, в организме которой обнаружили допинг. Лошадь вышла на старт соревнований в состоянии наркотического опьянения, сообщает ИТАР-ТАСС.

В организме скаковой лошади нашли следы морфия. Таким образом, королеве грозит крупный штраф, но лошадь не будет дисквалифицирована, потому что руководство Британского управления скачек получило от Букингемского дворца заверения о том, что морфий оказался в организме лошади случайно.

По мнению королевского конюшего Джона Уоррена, наркотик содержался в корме для лошадей. В настоящее время идут разбирательства королевской конюшни с фирмой-поставщиком.

Королева Великобритании проинформирована о случившемся.

Отметим, что четырехлетняя кобыла Эстимейт является одной из звезд королевских конюшен. В прошлом году она выиграла приз Королевских скачек Аскота.