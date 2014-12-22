Уволенного врача оштрафовали за комментарий к фото преемника

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Мировой суд в Саратовской области оштрафовал уволенного врача за комментарий к фотографии преемника, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

54-летнего врача уволили с поста педиатра, и спустя некоторое время женщина оставила оскорбительный комментарий в социальной сети к фото медработника, пришедшего на ее место.

Суд признал врача виновной по статье КоАП "Оскорбление, содержащееся в средствах массовой информации" и оштрафовал на 3 тысячи рублей.